¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¡Ê¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¡¢¾¾±¢»ûÂÀÍ¦ ¡Ë¤È¡ÖJ¥ê¡¼¥°ÆÃÇ¤Íý»ö¡×¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í¤µ¤ó¤¬¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡ÁJ¥ê¡¼¥°¤È¹Í¤¨¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¡Á by ÅìµÞÉÔÆ°»º¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÆâÅÄÆÆ¿Í ¡Û¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¡×¤Ë´üÂÔ¡¡Ãý¤ê¤Î±éµ»¤ËÄ©Àï¤â¡ÖÂçº¬¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡¡¾®Ìî¿Æó¤Ë¤Ï¡ÖÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß
ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°µ¤¸õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¡×¤òÄù·ë¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Î²ò·è¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤ò¶¦ÄÌÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¤Î2¿Í¤Ï¡¢¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¾¾±¢»û¤µ¤ó¤ÏÌîµå¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ý¿Í¡×¡£¤Ú¤³¤Ñ¤Î2¿Í¤Ïà¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ú¤³¤Ñ¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿á¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤¬Í¿¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤â¾å±Ç¡£Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£»£±Æ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ãý¤ê¤Î±éµ»¤¬¡Ä¡£Âçº¬¤Ç¤¹á¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾®Ìî¿Æó¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢à¿Æó¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£»£±ÆÃæ¤â¡ÖÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤ä¹ë±«¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢2026/27 ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¡×¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÆ±¤¸¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È°ÜÀÒ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç°ÜÀÒ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ÜÀÒ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÆÆÄ¤âá¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö²¹ÃÈ²½¤ò»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Î¹ÔÆ°¤¬ÂçÀÚ¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥·¥å¥¦¥Ú¥¤¤µ¤ó¤¬à¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©á¤È¾¾±¢»û¤µ¤ó¤Ë¿¶¤ë¤È¡¢¾¾±¢»û¤µ¤ó¤ÏàÃÏµå¤Î»þ¤òÌá¤½¤¦á¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ÎÈ¿±þ¤ËÆâÅÄ¤µ¤ó¤«¤éàº£¤Ï¡Ê¥Í¥¿¤ÇÃÏµå¤¬¡ËÎä¤¨¤¿¤«á¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¾¾±¢»û¤µ¤ó¤Ïà²¶¤¬¡Ö»þ¤òÌá¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é»þ¤ÏÌá¤»¤º¤È¤â¡ÊÃÏµå¤Î¡Ë²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤âá¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
