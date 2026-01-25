作家、エッセイストの阿川佐和子さん（72）が25日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。中国に返還される上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイ＝いずれも4歳＝が同日、最終観覧日を迎えたことに言及した。

2頭は27日に日本を出発し、28日中に中国の施設に到着する予定。返還により1972年の初来日以降、初めて日本からパンダがいなくなる。

2021年に上野動物園で雄リーリー、雌シンシンの間に2頭は誕生した。繁殖研究目的で貸与された親から生まれたため、所有権は中国にある。昨年6月に和歌山県白浜町のレジャー施設「アドベンチャーワールド」の4頭が中国に戻り、国内での飼育は上野の双子だけとなっている。

元衆院議員でタレントの杉村太蔵がパンダの再来日について、中国・習近平国家主席に市民が“陳情”することを提案すると、阿川さんは「大体もう1回お願いしたら賃貸料がどれほど高くなるか」と言い、「VTRの中で“政治に巻き込んでほしくない”っていう人がいましたけれども、そもそも政治でパンダ借りてきたんでしょ、これは」と指摘していた。