２、３日に行われた第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を果たした青山学院大が２５日、相模原市の淵野辺駅周辺で優勝パレードを行った。大型バスに乗りながら、少なくとも３万人を超えるギャラリーの大声援に応えた。

相模原市に同大学のキャンパスがある縁で３年連続実施。パレード前のセレモニーで原晋監督（５８）は「イケメン原監督帰ってきました！」とあいさつ。「昨年の（ギャラリー）３万人どころではありませんね。５万人に駆けつけていただきました」と話し、観客を沸かせた。

その後、地域の人への感謝や学生が訪れているという商店街を紹介。バスの上からマイクを持って堂々と話す様子はまるで選挙前の“街頭演説”のようで、原監督もおもわず「決して選挙には出ませんので、ご安心いただければと思います」と“出馬”を否定して笑わせた。

選手代表として、シン山の神こと黒田朝日もスピーチ。「キャー」「かわいい〜」など黄色い声援が飛ぶ中「僕らもここで３年連続ここでパレードさせてもらうことができて、すごくうれしい気持ちです」と喜んだ。