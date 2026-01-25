「無理だ…」チキンラーメン・ひよこちゃん、“最低気温の日”の姿に「誰かお湯w」「無茶しやがって…」
日清食品が販売しているインスタントラーメン「チキンラーメン」の公式キャラクター・ひよこちゃんの公式Xは1月25日、投稿を更新。“日本最低気温の日”に衝撃的な姿を投稿しました。
【写真】チキンラーメン・ひよこちゃん、「無理だ…」
この投稿にコメントでは、「こいつにお湯かけたら美味しいチキンラーメンになるっと…」「お湯かけてえええ！」「冷凍チキンか。せめてニワトリになっていればな……」「チキンラーメン食いながらやりなさいよ」「凍ってたら食えないじゃないか！」「誰かお湯w」「誰が水を注いだんだ？」などの声が寄せられています。
コメントでは「台無しにしてて好きｗ」「外道ひよこ」「天才的なアレンジ兄貴さすが」「もう最初からチキンラーメン食えって（笑）」「七草に喧嘩売ってるwww」「七草粥に謝れw」「おまえは それハッピーターンの粉のように使うんじゃな」「今回は同意」などの声が上がりました。(文:福島 ゆき)
「チキンラーメン食いながらやりなさいよ」同アカウントは「無理だ…」とつづり、「#日本最低気温の日」とハッシュタグを添えて写真を1枚投稿。雪の中で釣りをしている「ひよこちゃん」が全身氷に覆われて固まっている衝撃的な姿を披露しています。
「七草に喧嘩売ってるwww」7日の投稿では、「味うっすいわ、トッピングしよ」とつづり、1月7日に食べる日本の伝統行事食「七草がゆ」に、砕いたチキンラーメンを豪快に振りかける姿を披露しています。
