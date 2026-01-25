飼い猫に遊ばれて毛糸がぐちゃぐちゃ…。猫対策ができて見た目も可愛い毛糸収納は？／あめばあむほど好きになる
手芸店の棚に並んだ綺麗な毛糸を見ると、編み物をしたことがなくてもなんだか心が弾みますよね。自分で編めたら良いなぁと思ったことがありませんか？
【漫画】『あめばあむほど好きになる かぎ針編みはじめました』を第1回から読む
毛糸みたいにカラフルな編み物入門コミックエッセイ『あめばあむほど好きになる かぎ針編みはじめました』をご紹介。著者で漫画家のまつざきしおりさんは、編み物にあこがれる気持ちを持ちつつも、不器用だし、魔法陣のような編み図の解読なんて無理…とあきらめていたそう。しかし、とあるきっかけで編み物を始めることに。
編み図が読めなくても、不器用さんでも大丈夫！ 編み物初心者のまつざきさんと一緒に、「まずはこれさえ知ればOK」という基本の編み方から、自由で奥深い編み物沼の世界を楽しんでみませんか？
※本記事は『あめばあむほど好きになる かぎ針編みはじめました』（まつざきしおり/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
