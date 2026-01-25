俳優の奥田瑛二（７５）が、２５日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日本テレビ系）に出演。役者になるまでの道を語った。

奥田は、「１９６８年に役者になりたくて愛知県の片田舎から出てきた。俳優になるためにわざわざ東京の大学を選んだ」というが、親に反対されたため「ホラを吹いて、政治家になるって言っちゃった」と回想。

上京したものの劇団を受けられず「路頭に迷って、政治家のお付きとして（大学に通いながら）書生になった」そう。学生運動も「ど真ん中」の時期で「幸いなことに、時は７０年安保。選挙カーも乘った」と明かした。

とはいえ、「これじゃ俳優に近づけないと思って、何かないかなっていうのでテレビ局でバイトした」。しかし、ワイドショー番組『３時のあなた』（フジテレビ系）で「１年やったらクビになっちゃったんだよ」という。

その理由は、奥田はフロアディレクターをやっており「結構モテた」そう。そのため若い社員に食事を誘われ、「上司に『あるまじきことである』と。さらに言えば『君は休暇を取って選挙カーに乗った』と。それでクビになった」と明かした。

役者の下積みは１８歳から１０年。しかし「２９歳でホームレスになって…」。代々木公園で３か月ホームレスだったというと、同じくホームレス経験のある「ＥＸＩＴ」の兼近大樹は「一緒だ！」と反応。

これに奥田は「俺が代々木公園のホームレス、多分第１号」といい、驚かせていた。