「今日好き」しゅんゆまカップル、交際3ヶ月記念日デート報告 密着2ショットに「ビジュが強い」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/25】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真が1月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。恋人・倉澤俊との交際3ヶ月記念日ショットを公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」美男美女高校生カップル「ラブラブで尊い」記念日デートで密着2ショット
谷村は「3month」とつづり、倉澤との密着ショットを投稿。頬を寄せ合い「いつも応援してます」とメッセージの書かれたプレートを手にした仲睦まじい姿を披露した。また「映画見てシール買ってステーキ食べたよ 記念日一緒に過ごせて良かった」と報告している。
この投稿にファンからは「幸せそう」「3ヶ月おめでとう」「ずっと応援してます」「ビジュが強い」「記念日デート可愛すぎる」「しゅんゆまラブラブで尊い」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、2025年12月に最終回を迎えた「チェンマイ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆谷村優真＆倉澤俊、交際3ヶ月記念日ショット
◆谷村優真＆倉澤俊の記念日ショットに反響
