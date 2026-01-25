“新米パパ”はじめしゃちょー、ディズニーシー満喫で妻と2ショット「奥さんがかわいすぎる」「楽しそうでなにより」
YouTuberのはじめしゃちょー（32）が24日、自身のインスタを更新。ディズニーシーへ行ったことを報告し、満喫ショットを公開した。
【写真】「奥さんがかわいすぎる」ディズニーシー満喫！はじめしゃちょー＆妻の2ショット ※5枚目
「ディズニーシー（柄じゃない）（楽しかった）（ちょっと前）」とつづり、5枚の写真をアップ。パークを楽しむはじめしゃちょーの姿が写し出されている。妻と共にカチューシャを付けた“おそろい”2ショットも披露した。
このほほ笑ましい夫婦の姿に、ファンからは「お揃い可愛い」「デートいいなぁ」「奥さんがかわいすぎる」「電車乗ってるはじめんなんかかわいい笑笑」「楽しそうでなにより」「はじめさんと嫁めんさんずっと幸せでありますように！」などの声が寄せられている。
はじめしゃちょーは、2012年にYouTuberとしての活動を開始し、同年8月にYouTubeチャンネル「 はじめしゃちょー（hajime）」を開設。14年4月にUUUM専属クリエイターとして加入し、日本を代表するYouTuberとして知られている。25年8月に結婚、今年1月1日に第1子誕生を発表した。
