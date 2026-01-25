巨人の田中将大投手（３７）が２５日、都内で行われたｎｅｔｋｅｉｂａ主催の会員限定イベント「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！ Ｖｏｌ・３」に出演。ファンからの質問コーナーでは今年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の注目を語った。

質問コーナーでＷＢＣの見どころを問われると、「各国、日本もまだ全員決まっていないですよね。まだ全然チェックしていないんですけど」と前置きした上で、「個人的にはアメリカ」と断言。主将をチームメートだったアーロン・ジャッジを務めることにも触れ、「プレーヤーのすごさも見てきた。彼がキャプテンというところで、彼の人物としてのすばらしさも見てきたので、めちゃくちゃ注目したい」と話した。

ジャッジのすごさについても、「パワーというところが１番思い浮かべるところかなと思うんですけど、守備も上手いし、肩も強くて走れる。なんでもできる」とうなずく。

日本代表に向けては、「誰もが着られるユニホームではない。国を背負うことで、いつもと違う緊張感もある。国際大会独特の雰囲気もある。アメリカでの試合、時差の調整、気候にも対応しないといけない。そこに早くアジャストできるかだと思います」とエールを送った。