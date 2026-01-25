久保田秀敏、体調不良で25日の公演を休演 「体調管理が行き届いておらず」と謝罪
俳優の久保田秀敏が25日、自身のXを更新。25日に京都で行われる公演「萩・京都維新物語 世界遺産朗読劇『幕末松風録 〜京の章〜』」を体調不良のため休演することを謝罪した。
【写真】久保田秀敏らが出演した公開ゲネプロの模様
久保田は公演の公式Xで発表された自身の休演を伝えるポストを引用。「『幕末松風録 〜京の章〜』を楽しみにしていただいた皆様、体調管理が行き届いておらず昨日に引き続き本日の公演も休演させていただくこととなり、皆様には多大なご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます」とつづった。
公演の公式Xでは、久保田が務める妻木田宮役について「演出の加古臨王さんに演じていただきます」と発表している。
