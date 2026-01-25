ホテル阪急レスパイア大阪｢春の味めぐり｣♡アンケート回答でオプション苺スイーツがお得に

2026年1月7日(水)より、大阪キタエリア6ホテル共同ランチ企画｢Meet(出会う)×Meat(肉)!春の味めぐり 美味しい出会い ～苺スイーツもご一緒に～｣が開催中です。今春の味めぐりでは、お肉を存分に味わうコースと苺スイーツが楽しめます。今回は、ホテル阪急レスパイア大阪 イタリアンダイニング｢グリリアート クオッカ｣の｢春の味めぐり｣試食会に招待されましたので紹介します。

ホテル阪急レスパイア大阪｢春の味めぐり｣

｢春の味めぐり｣が開催される大阪市内キタエリアの6つのホテルは、｢ホテルグランヴィア大阪｣、｢ホテルモントレ大阪｣、｢ホテル阪急レスパイア大阪｣、｢ホテル阪急インターナショナル｣、｢リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション｣、｢ホテル阪神 大阪｣です。

今回は、ホテル阪急レスパイア大阪 イタリアンダイニング｢グリリアート クオッカ｣の｢春の味めぐり｣を取材してきました。オープンキッチンにある石窯と薪窯を使用したクオッカ自慢のグリル料理を味わってきました。

石窯で焼いたロメインレタスがおいしい｢窯焼きロメインレタスのサラダ仕立て｣。インパクトがあり、すてきなサラダです。｢フォカッチャ｣は、おかわり自由です。

｢野菜と大豆ミートのミネストローネ 燻製チーズのブルスケッタ添え｣は、野菜がたっぷり入っています。

ブルスケッタはまずは一口そのまま食べた後、ミネストローネにひたして食べるのもおすすめです。

｢菜の花とカラスミのフェデリーニ｣は、春らしさのある一品です。

菜の花のピューレが下にあるので、からめていただきます。カラスミの塩味と旨味がきいて、おいしい。

石窯と薪窯で仕上げるグリル料理

オープンキッチンにある石窯でローストし、薪窯でグリルして仕上げる｢黒毛和牛ランプ肉のグリル 薪窯仕上げ｣は、クオッカ自慢のグリル料理です。

ソースもとてもおいしいです。

おすすめ♡オプション苺スイーツ

コーヒーまたは紅茶はついているので、プラス700円でオプション苺スイーツ｢苺のミルフィーユ ピスタチオソース｣をつけるのがおすすめです。

アンケートの回答で、 オプションの苺スイーツが500円になるキャンペーンも実施されているので要チェック。

ピスタチオソースをかけると、サクサクのパイ生地と抹茶の風味に甘みが加わっておいしい!苺アイスは、さっぱりとした口当たりで食後のデザートにピッタリです。

いかがでしたか。各ホテルを巡ってスタンプを6つ集めると、次回以降に利用できる｢ランチお食事(3,800 円相当)｣をプレゼントする｢スタンプラリー｣も開催中です。

こだわりのお肉料理と華やかな苺スイーツで、すてきな時間を過ごしてくださいね。

｢Meet(出会う)×Meat(肉)!春の味めぐり 美味しい出会い ～苺スイーツもご一緒に～｣

期間:2026年1月7日(水)～3月31日(火)

時間: 11:30～15:00(L.O. 14:00)

コース料金:3,800円(税込)、苺スイーツ プラス 700円(税込)

取材協力/ホテル阪急レスパイア大阪