桑野信義の次男、27歳のイケメン姿に反響「美男子」「可愛らしい」 俳優として活動の桑野将春
タレント・ミュージシャンの桑野信義（68）が25日、自身のインスタグラムを更新し、次男の俳優・桑野将春の誕生日を祝福した。
【写真】「お顔から人柄の良さが」… 桑野信義の次男、27歳誕生日を迎えた桑野将春
「2026年1月25日（日）次男 桑野将春 27才の誕生日」と伝え、将春の近影を披露。「Happy Birthday Masaharu You only live once, so live without regrets.（人生は一度きり、後悔のない人生を）」とメッセージを贈った。
ファンからは「イケメン〜」「なかなか美男子」「可愛らしい」「お顔から人柄の良さが伝わりますね」などの声。
将春は、1999年1月25日生まれ、東京都出身。ドラマ『監察医 朝顔』『グランメゾン東京』『オールドルーキー』や、映画、舞台などに出演する。
