¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÆÆ£ÏÂÌ¦2·³´ÆÆÄ¤È¿¹Ê¡°ôÉ§»á¤Îà»ÕÄï¥³¥ó¥Óá¤¬¥´¥ë¥Õ¡õ²¹ÀôÎ¹¡¡µð¿Í¡¦¿ùÆâ½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¡¢ÂëOB¿·³À½í»á¤â»²²Ã¡ÖÂëBAKA·³ÃÄ¡×SP¡¡31Æü¤ËÂè1ÃÆÊüÁ÷
¡¡CSÊüÁ÷¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ö¡Ü¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÇ®¶¸±þ±ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÂëBAKA·³ÃÄ¡×¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÆÃÈÖ¡ÖÂëBAKA·³ÃÄSP¡¡¿¹Ê¡°ôÉ§¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¥´¥ë¥Õ²¹Àô¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï31Æü¡¢Âè2ÃÆ¤Ï2·î28Æü¡¢Âè3ÃÆ¤Ï3·î28Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÂëBAKA·³ÃÄSP¡¡¿¹Ê¡°ôÉ§¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¥´¥ë¥Õ¡×¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OB¤Î¿¹Ê¡°ôÉ§»á¤¬ÂçÀèÇÚ¤ÎÀÆÆ£ÏÂÌ¦2·³´ÆÆÄ¤òºÆ¤Ó¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¤È²¹Àô¤ò³Ú¤·¤à¥×¥ÁÎ¹¹Ô¤ò´ë²è¡£µð¿Í¤Î¿ùÆâ½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¿·³À½í»á¤â¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥ÁÎ¹¹Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µå¾ì¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤OB¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ä°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÆÆ£2·³´ÆÆÄ¤«¤é¤·¤«¤é¤ì¤ë¿¹Ê¡»á¤Î»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£