¡¡ÍÄÆëÀ÷Ìò¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢32Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡Ä¡£ºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂóºÈ¤È²¶¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ(53)¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶À»¿Í(54)¡£
¡¡Çë¸¶¤é¥×¥í¿ý»Î3¿Í¤ËÌÚÂ¼¤¬Ä©¤ß¡¢Ëã¿ýÂî¤ò°Ï¤à´ë²è²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÇë¸¶¤ÎÎÙ¤Ç¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¼Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÍÄÆëÀ÷¤ß¤ÎÃç´ÖÃ£¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¶ìÆñ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤È´¤¯ÀÄ½Õ·²Áü·à¥É¥é¥Þ¡Ö¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1994Ç¯)¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¦¤©¤©¤©!!¤©¤©¤©¤©!!¤©¤©¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª!!¡×¡Ö¥¨¥°¤¤ÎÞ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿ÎÞ¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ïº£¤À¤«¤é¤³¤½À¨¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤·¤ì¤Ã¤ÈÎò»ËÅª½Ö´ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Æµã¤¯¤ï¡×¡ÖÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤âÁÇÅ¨¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£