◆卓球 全日本選手権（25日、東京体育館）

3年連続で同じ顔合わせとなった女子シングルスの決勝が行われ、早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝は張本美和（木下グループ）に３―4（11―7、2―11、9―11、6―11、11―5、１２―１０、６―１１）で敗れ、史上4人目となる4連覇は惜しくもならなかった。早田の全日本選手権女子シングルスの黒星は2022年大会の決勝で伊藤美誠（スターツ）に敗れて以来で4年ぶり。同種目の連勝は23で止まった。

2年連続で準優勝だった張本美は悲願の初優勝。1988年の佐藤利香以来、37大会ぶり2人目のジュニアの部との2冠を達成した。

第1ゲーム（G）は一進一退の攻防を繰り広げながらも7―7からの4連続得点で決めた。第2Gは開始から6連続失点を喫したことが響いてタイとされた。

第3Gは9―6とリードした展開から強烈なフォアなどを決められて5連続でポイントを奪われ先行を許した。第4Gはリードされる展開で終盤まで持ち込まれて3連続でゲームを失った。第5Gは序盤からペースをつかんで奪取。第6Gではマッチポイントを握られながらもジュースに持ち込み、大逆転。最終第７Ｇは１―８から粘りを見せたが及ばなかった。

昨年大会で早田は、銅メダルを獲得した2024年パリ五輪の女子シングルス準々決勝で痛めた左腕が回復途上ながらも奮闘。決勝では2年連続での顔合わせだった成長著しい張本美を退けた。昨年11月には「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」で優勝。パリ五輪後は初となる国際大会を制し、完全復活を印象づけて挑んだ今年の全日本選手権だった。

男子決勝は連覇を目指す松島輝空（木下グループ）と篠塚大登（愛知工大）の、こちらも2年連続でのファイナル対決。

◆早田ひな・全日本選手権前回黒星以降の足跡

▼2022年

決 勝 1●4 伊藤 美誠（スターツ）

▼2023年

4回戦 4〇1 大川 真実（愛知工大）

5回戦 4〇0 面田 采巳（大阪・四天王寺高）

6回戦 4〇1 張本 美和（木下アカデミー）

準々決勝 4〇0 平野 美宇（木下グループ）

準決勝 4〇0 石川 佳純（全農）

決 勝 4〇2 木原 美悠

（JOCエリートアカデミー/東京・星槎）

▼2024年

4回戦 4〇0 竹前裕美子（エクセディ）

5回戦 4〇0 原 芽衣（大阪・四天王寺高）

6回戦 4〇1 芝田 沙季（ミキハウス）

準々決勝 4〇0 長崎 美柚（木下グループ）

準決勝 4〇0 赤江 夏星（デンソー）

決 勝 4〇0 張本 美和（木下アカデミー）

▼2025年

4回戦 4〇1 加藤 亜実

（十六フィナンシャルグループ）

5回戦 4〇2 面手 凛（岡山・山陽学園高）

6回戦 4〇1 三村 優果（サンリツ）

準々決勝 4〇1 芝田 沙季（ミキハウス）

準決勝 4〇0 大藤 沙月（ミキハウス）

決 勝 4〇0 張本 美和（木下グループ）

▼2026年

4回戦 4〇1 高森 愛央（大阪・四天王寺高）

5回戦 4〇1 矢島 采愛（レゾナック）

6回戦 4〇2 赤江 夏星（日本生命）

準々決勝 4〇0 佐藤 瞳

（日本ペイントグループ）

準決勝 4○2 木原 美悠

（トップおとめピンポンズ名古屋）

決 勝 ３●４ 張本 美和（木下グループ）

【注】所属などは当時