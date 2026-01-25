¡ÖÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁá¤á¤Ë¡×¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢WBCÄ´À°¤Ç´û¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡¡ÆÊÌÚ¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²ËÜµòÃÏ¤Ç´À
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢Ê¡²¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤âà¤³¤Èá¤¬µ¯¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡ÊÂåÉ½¤Ë¡Ë¹çÎ®¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¥Ú¡¼¥¹¤âÎãÇ¯¤è¤êÁá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÊÌÚ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï´û¤ËÊá¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤â°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁá¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤À¤¤¤Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È³«Ëë1·³¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ôÇ¯Á°¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤ËÌá¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¥ã¥ó¥×ÃæÈ×¤Þ¤Ç¼«¼çÄ´À°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëSÁÈ¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àËÜÂâ¤È¤È¤â¤Ë2·î1Æü¤«¤éµÜºê¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£