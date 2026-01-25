ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】宮崎・門川町の林野火災で消防車両出動 尾末城屋敷付近 約… 【続報】宮崎・門川町の林野火災で消防車両出動 尾末城屋敷付近 約2時間半後に鎮火（1月25日午後0時46分ごろ発生） 【続報】宮崎・門川町の林野火災で消防車両出動 尾末城屋敷付近 約2時間半後に鎮火（1月25日午後0時46分ごろ発生） 2026年1月25日 14時37分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 宮崎県表が市消防局によると、25日午後0時46分ごろ、門川町尾末城屋敷付近で林野火災が発生し、消防車両が出動した。同3時13分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 【続報】宮崎・都城市の建物火災で消防車両出動 山之口町富吉の山下商店付近 約20分後に鎮火（1月25日午後2時3分ごろ発生） 福岡市博多区の火災で消防隊出動 美野島3丁目22番付近（1月25日午後1時43分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 在宅医療, マンション, 東京, リペア工事, 老後, 伊東市, デイサービス, 法要, 慰霊祭