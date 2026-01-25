元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が25日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。中国に返還される上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイ＝いずれも4歳＝が同日、最終観覧日を迎えたことに言及した。

2頭は27日に日本を出発し、28日中に中国の施設に到着する予定。返還により1972年の初来日以降、初めて日本からパンダがいなくなる。

2021年に上野動物園で雄リーリー、雌シンシンの間に2頭は誕生した。繁殖研究目的で貸与された親から生まれたため、所有権は中国にある。昨年6月に和歌山県白浜町のレジャー施設「アドベンチャーワールド」の4頭が中国に戻り、国内での飼育は上野の双子だけとなっている。

杉村は、「上野のパンダがいなくなることで悲しんでいる方、いらっしゃるでしょ。ニュースで見たら、パンダをひと目見たくて6時間並ぶんですって。あの熱意をね、僕は一つねえ、習近平さんに陳情をかければいいと思うのよ。高市さんのことは嫌いでも、私たちのことは嫌いにならないでください、と」と“提案”。エッセイストの阿川佐和子氏が「どこかで聞いたような」といツッコむと、杉村は「習近平さんってね、あんまり陳情書ってもらったことないと思うのよ、外国の国民から。僕ね、結構効果あると思うよ、直接言ったら」と説明していた。