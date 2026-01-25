◇卓球全日本選手権シングルス最終日（2026年1月25日 東京体育館）

卓球の全日本選手権が25日に行われ、一般男子の部決勝で昨年王者の松島輝空（18＝木下グループ）が篠塚大登（22＝愛知工業大）を4―0で破り、連覇を達成した。

優勝インタビューで「2連覇できるとは思ってなかった。張本選手の試合が一番苦しかったので、そこを乗り越えられたから優勝できた」と準決勝について振り返った。

準決勝では昨年も対戦した張本智和（22＝トヨタ自動車）との激戦を4−3で制して決勝進出。その良い流れに乗り、第1ゲームから11−8、11−4、11−4と先取して王手をかけると、第4ゲームは粘られたが12−10で奪って、ストレート勝ちで優勝を決めた。

連覇の重圧などもあったが、「張本選手との試合にかけていた。あれで勝てて、その勢いで優勝できた」と勝因に挙げた。

9月に開催される第20回アジア大会（愛知）の代表に内定した。「この勢いのまま海外の試合もしっかり優勝して、もっと世界ランキングを上げたい」と抱負も口にした。

「やっぱり2連覇しか見ていない」と語っていた今大会で見事に連覇を達成。重圧に打ち勝ち、王座は渡さなかった。