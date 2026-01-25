元日向坂４６で女優の齊藤京子が２４日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」に出演。聞くだけで体に異変が起きる苦手な物を告白した。

齊藤が今回、選んだ場所は韓国。ところがロケがスタートした成田空港で「飛行機が小さい頃からあんまり得意じゃなくて。いまだに緊張感がすごい」とまさかのカミングアウト。

スタジオでも「ずっと避けてたんですよね。福岡とかも１人だけ新幹線で行ったりとかしてた」とアイドル時代から飛行機移動を拒否していたと明かした。

「ふわっと浮く感じがすごく苦手で。ジェットコースターとか、ああいうのが苦手というか、パニックになる。だからお仕事とかで飛行機（移動）が決まると、２０分ぐらいで、口元辺りのどこかに必ずヘルペスができる現象があって」と聞いただけで体が勝手に反応すると告白した。

「２０分でできるの？」と驚くＭＣの今田耕司に、「２０分で、自宅とか…。連絡頂いたときから。逆におもしろくて。母とかに『すごいでしょ！またできた』みたいな」と、当たり前のように起きると説明した。

ロケでは緊張の面持ちで飛行機に乗り込んだが、「乗らなかったですね、アイドル時代は。たった１回だけでしたね。外国行ったのは。もうあの時は『やばい、嬉しいけど、飛行機乗らなきゃいけないんだ』って。でも、行ったら楽しかったし、やっぱ外国ってすごいなって思いましたね」と唯一の体験を振り返っていた。