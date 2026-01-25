フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は２５日、２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。

スタジオでは、「我が党１番の強みは？」の問いで各党のトップがフリップに書いて視聴者に提示した。

キャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーは各党党首へ「フリップを出して１５秒でコメント、恐縮ですがお願いをいたします」と伝えた。

国民民主党の玉木雄一郎代表はフリップに「政策実現する野党（計３・５兆円の減税実現）」と記した。

そして「もう我々明確です。政策実現する野党です。２０２１年からガソリンの暫定税率を下げようと訴えてきたのは、我が党だけですし、そしてまた、前回の選挙から１０３万の壁は、１７８（万）に引き上げようと訴えて、公約に明記したのも我が党だけです。合計ですね３・５兆円の減税の実現を先頭に立って引っ張ってきた自負がありますので、手取りを増やすということを現に実現した政党としてご評価いただきたいし、もっと手取りを増やせるように、この選挙を全力で頑張りたいと思います」と述べた。