【殿堂入り】クックパッドで人気！抱えて食べちゃう「簡単白菜サラダ」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.106】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

箸が止まらなくなる簡単白菜サラダ

旬を迎え、食卓の主役になることも多い白菜。今日は白菜をたくさん食べたい！という日にぴったりの白菜サラダレシピをご紹介します。簡単な調理でご飯によく合う味に仕上がる！と、1300件以上のつくれぽが投稿されている殿堂入りレシピです。

つくれぽ1,300件超の人気レシピ「抱えてたべちゃうよ！白菜サラダ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント：白菜の水分をしっかりしぼる！



白菜をゆでてツナ、調味料とあえるだけ…とシンプルな調理方法だけに、白菜の水分量ができあがりに影響するレシピです。ゆでた後にしっかりと水分をしぼることで味しみがよくなり、あとから水気が出て味がぼやけることがありません。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「めちゃくちゃおいしくて、パクパク食べました！」「たくさん作ったつもりでしたが、おいしくてあっという間になくなりました」といった声がたくさん届いています。

白菜を1/4個使うので「食べ切れるのかな？」と一瞬思いますが、ゆでて水気をしぼると驚くほどかさが減り、あっという間に食べきってしまいますよ。あまりのおいしさに、思わず器を抱え込んで夢中で食べてしまうかも！白菜がおうちにたくさんあるという方は、ぜひ作ってみてくださいね。