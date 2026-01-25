入籍が発表された佐々木。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　ヴィッセル神戸は１月25日、佐々木大樹の入籍を発表した。

　神戸のアカデミー出身である佐々木は、2018年にトップチームに昇格。同年夏のパルメイラス（ブラジル）への期限付き移籍を経て、19年８月に神戸に復帰。23年、24年はチームの主力としてリーグ連覇などに貢献し、昨季はリーグ戦31試合に出場して５ゴールを挙げている。
 
　26歳のMFはクラブの公式サイトを通じ、以下のとおりコメントを発表した。

「入籍しましたーー！DJ13ファミリーが増えました。これからも神戸の為に、妻とトモニ闘います。街中で見かけた際には、変わらず声をかけてもらえると嬉しいです。応援よろしくお願いします！」

　なお、お相手は一般の方のため、氏名や年齢などは公表されていない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

