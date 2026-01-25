■卓球・全日本選手権（25日、東京体育館）

女子シングルスの決勝が行われ、張本美和（17、木下グループ）が早田ひな（25、日本生命）をフルゲームの末に下し、悲願の初優勝を果たした。

ジュニアの部で4連覇を達成した張本は3年連続ファイナル進出で、王者・早田をついに撃破して2冠達成。さらに、9月に開催される第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）の代表に内定した。

両者ともに死闘の準決勝を経て決勝に駒を進め、3年連続で同じ顔ぶれとなった。第1ゲームの序盤は交互にポイントを奪い、5-5と拮抗した展開の中、張本が激しいラリーを制してリードしたが、早田が粘って逆転。張本のミスも続き、早田が連続ポイントで最初のゲームを奪った。

第2ゲームは張本が6連続ポイントで優位に立つと、短いサーブで崩すなど8-1とリード。早田もサーブの種類を変え応戦するが、流れを引き戻せず。張本が11-2で圧倒した。

両者戦術の駆け引きも激しくなり、第3ゲームは5-5から早田が3ポイントリード。張本も変化のあるサーブで9-9と追いつき、先にゲームポイントを奪うと、そのまま11-9で中盤へ。

第4ゲームは強打のラリー戦も増え、張本は早田のミドルを攻めるなどでポイントを重ね、7-6とリードしたところでタイムアウト。台上での速攻が決まり9-6とリードを広げると、流れを渡さず、優勝に王手をかけた。

第5ゲームは張本のフォアのミスも続き、早田が7-2とリード。後がない早田は落ち着いて張本の打ちにくいコースを狙い、短いサーブでポイントを奪うと、このゲームは11-5で踏みとどまった。

逃げ切りたい張本は、第6ゲームで逆横回転のYGサーブを使うなど5-3とリード。5-5で追いつかれると再びYGサーブで崩し、強打も決まり7-5とリードを広げた。連続ポイントで10-6と初Vまであと1ポイントとしたが、早田が意地をみせ、驚異の6連続ポイントで12-10。勝負は第7ゲームにもつれた。

満員の会場が大歓声に沸く中、最終ゲームは序盤から張本が攻めの姿勢で5-1とリード。流れを渡したくない張本は、ここまでなかったような速攻を繰り返して突き放した。最後は粘る早田を振り切り、悲願の初Vをつかんだ。

過去の2度の決勝では早田にストレート負けを喫していた張本。3度目の正直で王者を下し初の栄冠。優勝インタビューで「本当に嬉しくて、第6ゲームでゲームを取り返されてすごく弱気になりましたが、最終ゲームは負けてもいいから思い切って攻めていこうと思いました」と喜びを口にした。

準決勝、決勝とフルゲームで勝ち切った張本。早田に第6ゲームを逆転で奪われ、メンタルも追い込まれる中「それを乗り越えられて、自分で立ち直ることができて、今日はすごく成長した」と涙ながらに答え、手ごたえのある優勝となった。

【女子シングルス決勝】

早田ひな 3ー4 張本美和

11-7/2-11/9-11/6-11/11-5/12-10/6-11