FAで楽天から巨人に移籍を決めた則本昂大投手の人的補償として楽天に移籍することになった田中千晴投手が25日、ジャイアンツ球場に姿を見せました。

「本当に人（巨人のスタッフや仲間）が大好きなので、さみしいというのが一番強かった感じですかね、最初は」と移籍を完全に受け入れられていなかったと明かした田中投手。現役ドラフトで巨人に移籍してきた田中瑛斗投手の「チャンスと思うしかないよ」という言葉で、移籍をプラスのイメージに変えることができたといいます。

「ジャイアンツで桑田さんとかに教えていただいたことをしっかり出し切れたら、1軍で抑えきれる自信はあります。プライベートでは変わらず、歌キャラでやっていきます。モバイルパークで歌ってきます」

巨人での一番の思い出は1年目の2023年5月25日にDeNA相手にあげた初勝利。「原（辰徳・前）監督と肩を組んで、『おめでとう』と言っていただいたときが、自分の中では一番プロ野球選手だなと思えた日です」と笑顔を見せた田中投手。新しい環境に溶け込むことについては「すぐ仲良くなれると思うし、大丈夫」と不安はなさそうでした。