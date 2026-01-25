歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

「Bスポット治療」を受けたことを明かしました。



堀ちえみさんは「Bスポット治療。」「名医の治療ですので、この治療は痛いけど、

安心して受けています。」と、投稿。



続けて「やはり効果については、当然個人差がありますし、合う合わないかはそれぞれです。」と、記しました。



そして「でも自分に合った治療を探すのは、とても大切だと思います。」「私にとっては、プラスなことが多いです。」と、綴りました。







最後に、堀ちえみさんは「敢えて効果は書きませんが、毎回受けた後の身体の変化に、『受けて良かった！』とこの治療との出会いや、主治医の先生に感謝の気持ちでいっぱいになります。」と、明かしています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







