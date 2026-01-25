石田ひかりが同世代女優3人での“女子会ショット”公開「子育て終わった」開放感語りファン大喜び

女優の石田ひかりが、1月23日までにInstagramを更新。同年代女優との貴重なスリーショットを公開し、ファンからは3人の変わらぬ美貌に歓声があがっている。

石田は《週2のペースで会ってる尚美さんが ほんっとーにお久しぶりの清水美砂さんを繋いでくれた 子育てが終わった事を実感する日々 開放感に満ち溢れた素晴らしい夜》などとつづり、女優の清水美砂を中央に、清水と同じ年の女優の西田尚美と2歳下の石田が清水に身体を寄せ合うプライベートでのスリーショットや、3人が食べた料理の写真などを添えた。

ファンからは

《素敵な御三方 見れて嬉しいです》

《素敵な淑女さん みなさんキラキラしてますね》

《清水美砂さん、変わらない。皆さん素敵な笑顔》

などと歓びの声があがっている。

芸能記者が言う。

「石田さんと西田さんは、2021年公開の映画『かそけきサンカヨウ』で共演しています。石田さんと清水さんは2000年のドラマ『29歳の憂うつ パラダイスサーティー』（テレビ朝日系）で共演し、清水さんと西田さんも清水さん主演の1995年公開の映画『ゲレンデがとけるほど恋したい。』で共演しています。

清水さんは2001年に長女、2003年に長男を出産。石田さんは2003年に長女、2005年に次女を出産し、それぞれのお子さんは成人していらっしゃいます。3人のなかで結婚が2005年といちばん遅かった西田さんも、2008年に女の子を出産していますから、子育てはほぼ終わったということなのでしょう」

清水は1987年に映画『湘南爆走族』のヒロインオーディションに選ばれ、芸能界デビュー。1989年のNHK連続テレビ小説『青春家族』でヒロインを務めた。1991年、長渕剛主演のドラマ『しゃぼん玉』（フジテレビ系）にもヒロインで出演し、1992年、本木雅弘主演の映画『シコふんじゃった。』では相撲部マネージャー役を務めるなど、1990年代を中心に活躍し、現在も女優を続けている。

「西田さんは、専門学校在学中にモデルとしてデビュー。1993年に女優に転身して以来、数多くのドラマや映画、舞台に出演しています。これまでの出演作は300本以上。2025年公開の映画だけでも4本に出演しています。

一方でNHKのコント番組『LIFE!』では、コメディエンヌとして欠かせない存在となっていて、2025年11月に放送されたNHKのコント番組『LIFE!秋』では、セーラー服を着ての女子高生役がファンの間で話題となりました」（同前）

西田も自身のInstagramに同様のスリーショットを公開し、フォロワーからは《こんな素敵な大人たちに私はなりたい》と、羨望の声が出ていた。

石田が53歳、清水と西田が55歳の女優3人組は、さぞかしにぎやかな夜を過ごしたことだろう。