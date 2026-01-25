大阪国際女子マラソン

大阪国際女子マラソンは25日、ヤンマースタジアム長居発着のコースで行われ、ステラチェサン（ウガンダ）が2時間19分31秒で優勝した。日本人最上位は4位の矢田みくに（エディオン）で、2時間19分57秒だった。過去3回優勝している松田瑞生（ダイハツ）は7位で、2時間26分16秒だった。

松田は先頭集団でレースを進めるが、16キロすぎで遅れた。その後は粘り、7位でゴールイン。テープを切ると、ダイハツの山中美和子監督の胸で声を出して号泣した。「なんで！なんで！」と言いながら監督の胸あたりも叩いていた。

フジテレビ系の中継でも映っていたシーン。ネット上の視聴者も同情。「悔しいよね。さあ、ここからが競技人生の最終章のはじまりや」「もらい泣きしてしまった」「松田選手と監督の関係性は素晴らしいな」「その悔しさがいつか報われますように」など、労いの声も集まっていた。

日本人選手にとって今大会は、2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会で、27年秋に開催予定の「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」出場権が懸かっている。2時間23分30秒以内なら無条件でクリア。2時間27分以内かつ日本勢6位以内でも、切符を手にする。松田は苦しみながらもMGCのチケットを掴んだ。



（THE ANSWER編集部）