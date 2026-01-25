３度目の正直だ――。卓球の全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）、女子シングルス決勝が行われ、張本美和（木下グループ）が４―３で早田ひな（日本生命）を下して初優勝。ジュニアの部との２冠に輝いた。

決勝で早田と相まみえるのは３大会連続。直近２大会はいずれも早田に屈していたが、この日は自らのペースで試合を進めた。第１ゲームを７―１１で落とすも、第２、３、４ゲームと連取。第５、６ゲームを奪われたが、最後は何とか逃げ切った。

準々決勝は苦手意識を持つ長粼美柚（木下アビエル神奈川）を４―１、準決勝は横井咲桜（ミキハウス）に４―３で辛勝。苦しい戦いを強いられる場面でも「リードされている時は失うものがない。思い切ってプレーをしていた。思い切ってやって全部入るわけじゃないので、一か八かっていう気持ちでやっていた」。強気の姿勢を貫き通し、決勝でも体現してみせた。

２４日は父・宇さんの誕生日だった。当日は「おめでとう」と声を掛けた一方で「もっといいプレゼントをしたいなって思っている。お母さんもちょっと前に誕生日だったので、いいお祝いができたらと思う」と優勝を誓っていた張本。リベンジマッチを白星を飾り、最高の形で今大会を締めくくった。