中川翔子、双子弟との驚きの共通点明かす 2人並んだ寝姿公開に「可愛すぎ」「同じ癖で嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/01/25】歌手でタレントの中川翔子が1月25日、自身のInstagramを更新。息子と似ている意外なポイントを告白した。
さらに、ベビー服のサイズアウトに伴う買い物の悩みや、仕事と育児の両立についても「毎日のようにあらたなステージに突入している感覚…！」と、心境を告白。母・桂子さんとのトークYouTubeのアップや、フジテレビ系新料理バラエティ番組「ミキティダイニング」（毎週土曜10時25分〜）出演についても報告し、多忙な日々の中でも育児に奮闘する様子を伝えている。
◆中川翔子、自身にそっくりな双子の弟の癖を告白
中川は「頭からおじさんのにおいが消失し 寝返りして起き上がる瞬間を目撃し 成長メキメキ嬉しい＆ちょっとさみしいです」とつづり、すやすやと眠る双子の息子の写真を投稿。「めっちゃ目あいたまま寝てる…私もなんだけど そんなとこ似なくていいのよ…」と、双子の弟が自身と同じ癖を持っている事を明かした。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に「ホントだ半目開いてる」「可愛すぎ」「私も目があいてます、同じ癖で嬉しい」「もうサイズアウトの時期、早い」「おじさんのにおいに笑った」「仕事もこなしててすごい」などと注目が集まっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
