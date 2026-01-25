「カバン汚れてきた」→【ハニーズ】で卒業！ 40・50代におすすめ♡「高見えバッグ」

カバンがくたびれてくると、コーデ全体もなんだかパッとしない……。「そろそろ替えどきかも」と思ったら、新しいバッグで気分もリセットしたいところ。とはいえ、春に向けて何かと出費が増えるこの時期は、なるべくコストを抑えたいのも本音。そんな今こそチェックしてほしいのが、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のラインナップ。今回は、大人に似合う高見えデザインのバッグをお届けします。

ほんのり丸みを帯びた形が可愛い！

【GLACIER lusso】「ワンハンドルバッグ」\4,480（税込）

シンプルながらもおしゃれさを感じさせる、ワンハンドルタイプのレザー調バッグ。上品な素材感でありながら、ほんのり丸みを帯びたフォルムがやわらかな雰囲気を添えてくれます。ショルダーバッグにもなる2WAY仕様で、シーンに合わせて使い分けできるところも魅力。バッグの内側だけでなく、背面にもジップ付きポケットがついているのも、さりげなくうれしいポイントです。

ベルトデザインが知的な印象に

【GLACIER lusso】「ポーチ付A4トート」\4,980（税込）

ベルトデザインがさりげなく効いた、知的な印象漂うA4サイズ対応トート。直線的なフォルムと落ち着いた素材感で、通勤や学校行事など“きちんと感”が求められるシーンにも自然に馴染みます。持ち手とベルトがバイカラーになっていて、地味になりすぎないのもポイント。同素材のポーチまで付いていて、5,000円以下という価格は見逃せないかも！

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

Writer：Anne.M