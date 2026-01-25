◆第４５回大阪国際女子マラソン（２５日・ヤンマースタジアム長居発着）

２０１８、２０、２２年と過去３度の優勝を誇る地元・大阪市出身の松田瑞生（ダイハツ）は２時間２６分１６秒で日本勢４番手の７位だった。約１６キロに先頭集団から後れた。

表情を変えずにフィニッシュしたが、山中美和子監督に抱きかかえられると、号泣。２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考レース（マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年秋開催）の出場権を獲得したが、納得はいかない。「なんで、なんで」と涙を流しながら繰り返した。

厳しいトレーニングをけがなく乗り越え、松田は「信頼できるトレーナーをそばに置いて、栄養士さんにもサポートいただいたのが要因」とチームに感謝し、「やりきったことは自分に自信を持たせてくれた」と語っていた。２４年大会は３位に終わり、同年のパリ五輪切符を逃した。２５年大会は当日の体調不良もあり７位。２年後の大目標を見据える３０歳は「仲間と笑うために最後まで諦めずに走りたい」と誓っていた。

◇ＭＧＣ 日本陸連が２１年東京五輪の男女マラソン日本代表選考会として新設した、マラソングランドチャンピオンシップの略。従来行われていた複数の選考会に代わり、予選に相当する大会で、定められた基準を満たした選手らが一発勝負でレースする。２８年ロサンゼルス五輪に向けては２７年秋に開催予定。出場権を懸けたレースで、２時間２３分３０秒以内なら無条件でクリア。２時間２７分０秒以内でも日本勢６位以内であれば切符を手にする。