第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で総合新記録の１０時間３７分３４秒で３年連続９度目の優勝を果たした青学大が２５日、優勝報告会を行った。練習拠点としている神奈川・相模原市の相模原キャンパスの最寄りの淵野辺駅周辺で約３００メートルをパレード。昨年に続き、今年もオープンバスに乗り、原晋監督やエントリーメンバーらが集まった多くのファンの前に姿を見せた。

優勝報告会で原監督は「イケメン監督の原が帰ってきました！」とあいさつし、「昨年の３万人どころじゃない。５万人ですね！ 本当に相模原の皆さまにはお世話になっております。来年以降、またこの地に皆さまとお祝いができるように頑張りたい」と感謝の言葉を述べ、「今日は皆さま輝いて帰ってください！」と会場を盛り上げた。

また「シン・山の神」こと、主将の黒田朝日（４年）は「僕らも連続でパレードをさせてもらってすごくうれしい。今日は皆さま楽しんでいってください」と笑顔で話した。冷たい強風が吹く中でのパレードとなったが、選手たちは沿道にぎっしりと集まったファンへ向けて終始笑顔を振りまくなど交流を楽しんだ。