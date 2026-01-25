圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

2026年1月10日より冬季限定イベント“白銀の世界”を開催中！

期間中、タワーシティ 1Fのパエリア専門店「エルマーソ」では、「【数量限定】牡蠣のパエリア」が提供されています。

ハウステンボス／エルマーソ“白銀の世界”【数量限定】牡蠣のパエリア

価格：3,000円(税込)

提供期間：2026年1月10日〜2月26日

販売店舗：タワーシティ 1F パエリア専門店「エルマーソ」

ハウステンボス、タワーシティ 1Fにあるレストラン「エルマーソ」

長崎の美しい海で獲れた魚介や旬の食材を使った地中海料理を提供、旨味たっぷりのスープで仕上げたパエリアや魚介を贅沢に使用したブイヤベースが自慢のレストランです。

そんな「エルマーソ」では、“白銀の世界”の開催期間中、旬の味覚を使用した「【数量限定】牡蠣のパエリア」を提供中。

「【数量限定】牡蠣のパエリア」は、濃厚な旨味が詰まった九州産の牡蠣をふんだんに使用した、冬ならではの贅沢なメニュー。

魚介の出汁が染み込んだ熱々のライスに、彩り豊かな季節野菜もトッピングされ、見た目にも華やかな一皿に仕上げられています☆

地元九州のプリプリとした牡蠣の食感と、本格的なパエリアの味わいが一度に楽しめる逸品。

他にもムール貝や

イカなどのシーフード、彩り豊かなパプリカなどが黒色のパエリアにトッピングされています☆

白銀に輝くヨーロッパの街並み散策の合間に味わいたい、冬だけの特別な味わい。

数量限定の特別なメニューを、ぜひこの機会に楽しんでくださいね！

ハウステンボス“白銀の世界”期間中に提供中の、エルマーソ「【数量限定】牡蠣のパエリア」の紹介でした。

“6年間の集大成の輝き”をこれまでにない演出＆スケールでお届け！ハウステンボス「白銀の世界 グランドフィナーレ」

