荷台上げたまま高速走行のダンプカーが頭上の“歩行者用”橋に激突し崩落する瞬間　運転手搬送も幸い通行人ゼロ　ロシア

ロシア南部の高速道路で、ダンプカーが橋を壊す瞬間がカメラに捉えられた。ダンプカーは荷台を上げたままで走っており、接触で橋が崩壊したとみられる。ダンプカーの運転手は負傷し、病院に搬送された。崩壊で別の車両も巻き込まれたが、幸い橋の上には人がおらず、他に負傷者はいなかったという。

ダンプカーが荷台上げたまま

ロシア南部の高速道路を走る、1台のダンプカー。

よく見ると、荷台が上がったままだ。ダンプカーの目の前には歩行者用の橋がかかっている。

ダンプカーはこのまま走行を続けたが、橋が目前に迫ったところで荷台が接触し、橋が崩落した。

突然の出来事に目撃者も「どうすればいいの！？」と声をあげ、困惑した様子だった。

幸い通行人は“ゼロ”

橋に人はいなかったのか。

現地メディアによると、このダンプカーは工事現場に砂を運搬している途中だったという。47歳の運転手は打撲や骨折のため病院に搬送されたが、命に別条はなかった。

この事故で別の車両1台が橋の崩落に巻き込まれたが、当時、橋の上に人はいなかったとみられ、他に負傷者はいなかった。

（「イット！」 1月21日放送より）