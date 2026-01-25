プレミアリーグ第23節バーンリー対トッテナムの一戦は2-2のドローに終わった。



先制したのはアウェイのトッテナムだ。38分、CBのミッキー・ファン・デ・フェンがゴールネットを揺らし、幸先の良いスタートを切る。



しかし、バーンリーの守護神マルティン・ドゥブラフカを崩せずにいると、45分、76分に失点。一気に逆転されてしまう。



それでも、90分にクリスティアン・ロメロが同点弾をゲット。何とかスコアを振り出しに戻し、勝ち点1を獲得した。





バーンリーに引き分けたトッテナムはこれでリーグ戦5試合勝利なし。2026年に入ってからは一度も勝てていない。『talkSPORT』によると、この試合ではトッテナムのアウェイサポーターから「フランクを辞めさせてくれ」と指揮官であるトーマス・フランク監督の解任を求めるチャントが起きていたという。ただ、試合後の会見でフランク監督はアウェイサポーターに「(アウェイの地まで)遠征してチームを支え、試合を通してサポートしてくれたことに感謝する」とコメントしている。そんなトッテナムだが、ミッドウィークのCLフランクフルト戦を挟んで、週末には得意とするマンチェスター・シティとホームで対戦する。前半戦は2-0で完勝しており、勝ち点3を稼ぐことはできるのだろうか。