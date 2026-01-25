「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）

９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会を兼ねて行われ、初マラソンとなった東京世界選手権１万メートル代表の矢田みくに（２６）＝エディオン＝が２時間１９分５７秒で日本歴代６位、初マラソン日本最高記録をマークし、日本勢最高の４位となった。

女子マラソン界に誕生したニューヒロインは、レース後、「すごくビックリしてます」と率直に語った。

一問一答は次の通り。

−初マラソンを終えて

「うれしいです。フフッ、はい」

「すごく楽しくて。初めの２０キロは市民ランナーの方のハーフマラソンがあって。『頑張れ』の声を楽しみながら走れた。後半もずっと声援がある中で走れたので、キツイ中でも幸せを感じながら走ることができました」

−２時間１９分５７秒

「２時間２０分を切るというのは予想よりすごく良くて。２３分台で走れたらと思っていたので、すごくビックリしてます」

−タイムが出た要因は

「練習では苦しいというよりも走るのが楽しいという感じで終わって。それで大丈夫かなって気持ちが正直なところだったんですけど、練習で楽しかったなら本番も楽しく走ろうと思って、その気持ちがレースに生きてきたかなと思います」

−尊敬する安藤友香さんの記録を更新

「安藤さんとマラソン練習で一緒に走る機会があって、そこでマラソンの走り方を教えていただいた。上りだったり下りだったりを安藤さんが前にいると思って走りました」

−ロス五輪に向けて大きな一歩

「初マラソンで背負うものがないレースだったので、今後も初心の気持ちを忘れずに、練習していき、五輪に向けて頑張っていきたい」

−ロス五輪はどういう存在

「夢じゃなくて目標です。夢はイメージしにくいんですけど、目標となるとイメージをしやすくて、段取りを考えられる」

ハーフマラソンの経験もない矢田だったが、スタートから積極的に先頭集団でレースを進めると、大会Ｖ３の松田瑞生（ダイハツ）ら有力選手が脱落していく中、２５キロ時点で先頭集団に唯一の日本人選手に。ペースメーカーが外れた３０キロ過ぎには先頭に立ち、集団をけん引。沿道からの声援に笑顔を浮かべる場面もあった。

３５キロ過ぎにエデサ（エチオピア）、チェサン（ウガンダ）、ヒルパ（エチオピア）が前に出て、矢田は苦しい表情に。それでも食らいつくと、３６キロ過ぎに再び先頭に。エディオンの沢柳監督も「まさか外国人選手の前に出るとは。想定外」と驚く走りをみせた。

３９キロで再び外国勢が前に。チェサンが抜けだしたが、エデサ、ヒルパとの２位争いで４０キロ過ぎで再び前に出る執念をみせた。

１７年名古屋ウィメンズで安藤友香がマークした２時間２１分３６秒の初マラソン日本記録を大幅に更新した。２時間２０分切りは高橋尚子、渋井陽子、野口みずき、新谷仁美、前田穂南に続く史上６人目の快挙となった。