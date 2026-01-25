「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）

９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会を兼ねて行われ、初マラソンとなった東京世界選手権１万メートル代表の矢田みくに（２６）＝エディオン＝が２時間１９分５７秒で日本歴代６位、初マラソン日本最高記録をマークし、日本勢最高の４位となった。

ハーフマラソンの経験もない矢田だったが、スタートから積極的に先頭集団でレースを進めると、大会Ｖ３の松田瑞生（ダイハツ）ら有力選手が脱落していく中、２５キロ時点で先頭集団に唯一の日本人選手に。ペースメーカーが外れた３０キロ過ぎには先頭に立ち、集団をけん引。沿道からの声援に笑顔を浮かべる場面もあった。

３５キロ過ぎにエデサ（エチオピア）、チェサン（ウガンダ）、ヒルパ（エチオピア）が前に出て、矢田は苦しい表情に。それでも食らいつくと、３６キロ過ぎに再び先頭に。エディオンの沢柳監督も「まさか外国人選手の前に出るとは。想定外」と驚く走りをみせた。

３９キロで再び外国勢が前に。チェサンが抜けだしたが、エデサ、ヒルパとの２位争いで４０キロ過ぎで再び前に出る執念をみせた。

１７年名古屋ウィメンズで安藤友香がマークした２時間２１分３６秒の初マラソン日本記録を大幅に更新した。２時間２０分切りは高橋尚子、渋井陽子、野口みずき、新谷仁美、前田穂南に続く史上６人目の快挙となった。

インタビューでは「うれしいです。すごく楽しくて。キツイ中でも楽しみながら走りました」と振り返り、「２時間２０分を切るというのは予想よりすごく良くて。２３分台で走れたらと思っていた。すごくビックリしてます」と率直に明かした。