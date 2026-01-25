◆テニス ▽全豪オープンテニス第８日（２５日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２５日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック車いすテニス女子単複２冠で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、今年の最大の目標をウィンブルドンに定めた。「今年の目標は、それ（ウィンブルドン）に集中する」。その前に、まず２７日に開幕する全豪で勢いをつけたい。この日、本戦組み合わせ抽選が会場で行われ、上地は１回戦で世界ランキング１１位のイエスカ・グリフィユン（オランダ）と対戦する。

昨年のウィンブルドンは、決勝で王紫榮（中国）に敗れた。女子シングルス史上２人目の生涯４大大会全制覇がかかっていたが持ち越しとなった。年間４大大会全制覇も、全豪、全仏と制していたが、望みが絶たれた。

しかし、少し考え方も変化してきた。「勝つことだけが、（車いすテニスを続ける）自分のモチベーションじゃない」。パリ・パラが終わり、昨年１年間は、左手首のけんしょう炎などけがもあり、少し時間が取れた。「テニスを辞めた後、何がしたいかと、じっくり考える時間をもらえた」という。

２０２６年は、車いすテニスが始まって５０周年記念となる。この日の組み合わせ抽選のセレモニーでも、５０周年を振り返る映像が流された。「５０年の歴史があって、これからも続いていく。そこに何か自分が還元できるものや、今後の選手たちにつなげていけるものを残したい」。

２０１２年ロンドン大会で初めてパラリンピックに出場した。当時は、その後、車いすテニスを辞めて留学しようと思っていた。「車いすもラケットも全部捨てて、違う道にと思っていた」。それから１４年。「結果を残すことは最優先だが、もうちょっと他にも目を向けていいのかなと思っている」。まだ具体的には見えていない。「何かアイデアください。アイデア募集しています」。ぜひ、上地結衣にすてきなアイデアを届けてほしい。