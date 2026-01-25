羽生結弦が独占告白 大けがにつながった「因縁のジャンプ」と戦った“伝説の４分半”テレ東で五輪直前特番を放送
テレビ東京で2月1日、『開幕目前！メダリスト100人が目撃！冬季オリンピック伝説の試合ベスト10』（後6：30〜）が放送される。番組では五輪連覇を果たしたフィギュアスケートの羽生結弦や“伝説のフリー”と語り継がれる浅田真央が舞台裏を独占告白する。
【写真集カット】腹筋スゴッ！開脚してジャンプする羽生結弦
テレ東はミラノ・コルティナ五輪の直前特番として、番組を放送する。これまで流してきた「一流が目撃シリーズ」の第4弾となる今回は、総勢100人が選ぶ冬季五輪の「伝説の試合」をランキング形式で発表する。
今回も番組スタッフが日本全国を飛び回り、100人に取材。冬季オリンピックメダリストだけでなく、夏季大会のメダリストにもインタビューを実施、一流たちが心震わせた冬季オリンピックの名シーンを大放出する。
羽生結弦の五輪連覇、浅田の「伝説のフリー」、長野オリンピック・スキージャンプ大逆転、日本中が感動と涙に包まれた名シーンの数々を届け、テレ東のカメラだけがおさえた貴重な独占映像も公開する。
羽生は、大けが〜空白の3ヶ月〜五輪連覇の舞台裏、大けがにつながった「因縁のジャンプ」と戦った“伝説の４分半”について口を開く。
浅田は、ソチ五輪の“伝説のフリー”について、失意のショートから21時間、復活の裏にあったある言葉を本人が語り、スタジオが大号泣する。
■出演者コメント
加藤浩次
ベスト10は過去のものなんですけれども、何回見てもいいですよね。メダルを獲った方100人選んでいるので、面白いランキングになっていると思います。その中でも「メダリストってここを選ぶんだ！」という発見もありましたから。
これを見ると、今回のミラノ・コルティナオリンピックを楽しめますね。めっちゃ盛り上がりますからテンション上がりますので、これを見てからオリンピックに突入しましょう！
村上佳菜子
曲を聴いて思い出すのと同じように映像を見たら当時の自分も思い出すというか、こういうふうに見ていたなとかいろんな感情になりました。今回ちゃんとしっかり見ることができて「こんな感動が生まれたんだ！」って知れたからすごい勉強になりました。自分の記憶がない時のシーンも出てきて、（今日の収録では）リアルで皆と一緒に見ていたんじゃないかっていうくらい。盛り上がりました。
――浅田真央さんのシーンで大号泣していましたが
浅田真央ちゃんのソチオリンピックのあのシーンはしちゃいます！ただ私の一番の反省は、織田くんのいいところをとってしまったという。
――ミラノ・コルティナオリンピックで務めるアスリートキャスターへの意気込みは
スポーツをやってきたからこそ選手に寄り添って話せることはあると思うので、そういうところをお伝えできたらと思います！
小木博明
いろんな試合を見ましたが緊張感があって、収録時間があっという間に感じました。自分の中でもスポーツ選手を一番リスペクトしていて、特にオリンピック選手はすごいと思いました。
ランキングの結果については1位のシーンはなんとなくわかっていましたね。当時見ていましたし、みんなで盛り上がっていた記憶があるので。ただフィギュアスケートの伊藤みどりさんが出てくるんじゃないかと期待していたのですが入っていなかったのは残念でしたね！伊藤さんのトリプルアクセルが好きなので！
高木菜那（※高＝はしごだか）
色々なすごいレースや大会がある中で、やっぱりランキングに入ってくるものは、見たら泣けるよなっていうくらい心動かされる瞬間が沢山ありました。ランキングを10個に収めるのが難しいですよね。こうやってオリンピック選手って4年間戦っているんだなということも、この番組を見ていただけるとわかると思います。それを感じながらミラノ・コルティナオリンピックで出ている選手一人一人を応援してほしいなとすごく感じた時間でしたね。
織田信成
スポーツの感動って色褪せないですよね。
今見ても昨日のことのように感動してしまって。結果も知っているんだけど「本当に良かった！」ってなるのがスポーツの力だなと思います。（浅田真央選手のシーン）収録が始まる前に「多分泣くだろうな」って分かってました。誰よりも人柄とか真央ちゃんがこれまで頑張ってきたのかっていうことを知っているからこそ、最後に報われて欲しいという気持ちで応援していたから。昨日の大会かっていうくらいの気持ちで泣いてしまいました。大会の結果も大事だけど表現して世界中を感動させるのがスポーツの力ですよね。
【写真集カット】腹筋スゴッ！開脚してジャンプする羽生結弦
テレ東はミラノ・コルティナ五輪の直前特番として、番組を放送する。これまで流してきた「一流が目撃シリーズ」の第4弾となる今回は、総勢100人が選ぶ冬季五輪の「伝説の試合」をランキング形式で発表する。
羽生結弦の五輪連覇、浅田の「伝説のフリー」、長野オリンピック・スキージャンプ大逆転、日本中が感動と涙に包まれた名シーンの数々を届け、テレ東のカメラだけがおさえた貴重な独占映像も公開する。
羽生は、大けが〜空白の3ヶ月〜五輪連覇の舞台裏、大けがにつながった「因縁のジャンプ」と戦った“伝説の４分半”について口を開く。
浅田は、ソチ五輪の“伝説のフリー”について、失意のショートから21時間、復活の裏にあったある言葉を本人が語り、スタジオが大号泣する。
■出演者コメント
加藤浩次
ベスト10は過去のものなんですけれども、何回見てもいいですよね。メダルを獲った方100人選んでいるので、面白いランキングになっていると思います。その中でも「メダリストってここを選ぶんだ！」という発見もありましたから。
これを見ると、今回のミラノ・コルティナオリンピックを楽しめますね。めっちゃ盛り上がりますからテンション上がりますので、これを見てからオリンピックに突入しましょう！
村上佳菜子
曲を聴いて思い出すのと同じように映像を見たら当時の自分も思い出すというか、こういうふうに見ていたなとかいろんな感情になりました。今回ちゃんとしっかり見ることができて「こんな感動が生まれたんだ！」って知れたからすごい勉強になりました。自分の記憶がない時のシーンも出てきて、（今日の収録では）リアルで皆と一緒に見ていたんじゃないかっていうくらい。盛り上がりました。
――浅田真央さんのシーンで大号泣していましたが
浅田真央ちゃんのソチオリンピックのあのシーンはしちゃいます！ただ私の一番の反省は、織田くんのいいところをとってしまったという。
――ミラノ・コルティナオリンピックで務めるアスリートキャスターへの意気込みは
スポーツをやってきたからこそ選手に寄り添って話せることはあると思うので、そういうところをお伝えできたらと思います！
小木博明
いろんな試合を見ましたが緊張感があって、収録時間があっという間に感じました。自分の中でもスポーツ選手を一番リスペクトしていて、特にオリンピック選手はすごいと思いました。
ランキングの結果については1位のシーンはなんとなくわかっていましたね。当時見ていましたし、みんなで盛り上がっていた記憶があるので。ただフィギュアスケートの伊藤みどりさんが出てくるんじゃないかと期待していたのですが入っていなかったのは残念でしたね！伊藤さんのトリプルアクセルが好きなので！
高木菜那（※高＝はしごだか）
色々なすごいレースや大会がある中で、やっぱりランキングに入ってくるものは、見たら泣けるよなっていうくらい心動かされる瞬間が沢山ありました。ランキングを10個に収めるのが難しいですよね。こうやってオリンピック選手って4年間戦っているんだなということも、この番組を見ていただけるとわかると思います。それを感じながらミラノ・コルティナオリンピックで出ている選手一人一人を応援してほしいなとすごく感じた時間でしたね。
織田信成
スポーツの感動って色褪せないですよね。
今見ても昨日のことのように感動してしまって。結果も知っているんだけど「本当に良かった！」ってなるのがスポーツの力だなと思います。（浅田真央選手のシーン）収録が始まる前に「多分泣くだろうな」って分かってました。誰よりも人柄とか真央ちゃんがこれまで頑張ってきたのかっていうことを知っているからこそ、最後に報われて欲しいという気持ちで応援していたから。昨日の大会かっていうくらいの気持ちで泣いてしまいました。大会の結果も大事だけど表現して世界中を感動させるのがスポーツの力ですよね。