◇卓球全日本選手権シングルス最終日（2026年1月25日 東京体育館）

卓球の全日本選手権が25日に行われ、一般女子の部決勝で早田ひな（25＝日本生命）は3―4で張本美和（17＝木下グループ）に敗れ、史上4人目となる4連覇を逃した。

第6ゲームでは6―10とされ、相手のマッチポイントを迎えた。ここから粘りを発揮し、4度のマッチポイントを乗り越えて12―10と逆転。最終の第7ゲームに持ち込んだが、及ばなかった。

「（決勝は）1ー4で負けていてもおかしくない試合だった。そこから3―3に持っていけた。（第7ゲームは）気持ちや戦術で、相手の方がうまいなというのがあった。思い切って強気な戦術があっても良かったのかなと思います」

早田が全日本の女子シングルスで敗れるのは、22年大会の決勝以来。連勝は「23」で止まった。過去2大会、決勝で下していた張本美にリベンジを許した。

「張本選手も力を付けている選手。そういった存在がいることは自分にとって凄く大きいし、まだまだ負けていられないなって気持ちで。ついていきつつ、自分自身のペースで自分をつくりあげていきたい」

早田自身が感じる張本美の強さは何なのか。

「一つは、パワーが今まで対戦してきた日本人選手とは比べものにならない。（加えて）一つ一つの技術の精度が高くて、できないことがないと、試合をしていても感じた。思い切りの良さ。そういったところも凄いなと感じます」

今後も切磋琢磨しながら、ロス五輪へと成長を追い求める。