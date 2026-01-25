「卓球・全日本選手権・決勝」（２５日、東京体育館）

女子シングルスは早田ひな（日本生命）が張本美和（木下グループ）に３−４で敗れ、史上４人目の４連覇達成はならなかった。

早田は第１ゲームを１１−７で先取。しかし第２ゲームで２−１１と圧倒されると第３、４ゲームも連取された。１−３と追い詰められた第５ゲームは１１−５で取り意地を見せた。第６ゲームも６−１０と敗戦寸前まで追い込まれたが６連続得点。１２−１０で３−３に追いついたが、最終ゲームで力尽きた。

驚異の粘りを見せた早田は「きょうの試合は１−４で負けてもおかしくない試合だったが、５、６ゲーム目にもっていけたのは成長を感じた。最後は気持ち、戦術の部分で相手の方が上手い感じがあった。自分でもっと思い切って強気な戦術があってもよかった」と敗因を振り返った。

左太ももに施したテーピングについては「準決勝で開脚してずっこけて、やられてしまった」と説明し「痛みはありつつですけど、プレーには影響がなく予防」と言い訳にはしなかった。

張本には３年連続の決勝対決で初めて敗れた。「張本選手も力をつけていると思いますし。でも感覚ではまだまだ戦える。そういった選手がいるのは大きいこと。自分もまだまだ負けてられない」と気持ちを奮い立たせた。