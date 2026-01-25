プロバスケットボールのBリーグ1部群馬クレインサンダーズの辻直人（36）が24日、本拠地である群馬県・OPEN HOUSE ARENA OTAで行われた滋賀レイクス戦前に、長年続けている社会貢献活動「スリーピース」の一環として募金活動を行った。昨年から同活動に加わったチームメイトの谷口大智（35）も募金活動に参加。今冬一番の寒波に見舞われる中だったが、約150人からの賛同、募金を得た。

試合で3ポイントシュートを1本成功させるごとに辻は3333円、谷口が2222円を積み立て、その資金を支援を必要としている児童施設や医療施設などへ寄付する活動。

辻は「皆さまの貴重な寄付金や、試合前の大事な時間をスリーピース募金活動に託していただいたことは感謝しかありません」と感謝を述べ「お預かりしました寄付金に関しては、関係各所と相談し、今まで通り支援を必要としている方々に責任をもって届けさせて頂きます」と誓った。

初めて活動に参加した谷口は「皆さんが気持ちよく募金してくれる姿に感動しました。この活動で少しでも多くの子供たちが笑顔になれるとうれしいです。そのためにもいっぱい3ポイントシュート決めないとなと奮い立ちました」と決意を新たにした。