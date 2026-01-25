「卓球・全日本選手権・決勝」（２５日、東京体育館）

女子シングルスは張本美和（木下グループ）が初優勝し、４連覇したジュニアとの２冠を達成した。３年連続の決勝対決となった早田ひな（日本生命）に４−３で逆転勝ちし、相手の４連覇を阻止した。

第１ゲームを先取された張本は、第２ゲームを１１−２と圧倒して追いついた。そこから第３、４ゲームも連取。第５ゲームは５−１１で失い、第６ゲームも１０−６と勝利まであと１点に迫ったが、６連続失点で１０−１２で奪われた。

それでも最終ゲームでもう一度立て直し、ついに勝利を手にした。

勝った直後、両手を突き上げた張本だったが、その後の表情は淡々。優勝インタビューでは「本当にうれしくて。第６ゲームでマッチポイントからまくられたので、１０−６からという感じだったので、ついにやっと勝ったかと。すごくうれしい気持ちでした」と話した。

第６ゲームを逆転で失った際は「もうこの試合終わったな」と感じたという。だからこそ「最終ゲームは思い切っていこうと。第６ゲームで自分らしくないプレーで弱気になってしまったので、負けるなら攻めて負けた方がいいと。結果、こううあって攻めて勝てて、その選択はよかった」と胸を張った。

試合を振り返るうちに涙目になった張本は「決勝はリードして初めて弱気になってしまって。自分で立ち直せたのはすごく成長につながった」と話した。