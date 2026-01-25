ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】宮崎・都城市の建物火災で消防車両出動 山之口町富吉の山下… 【続報】宮崎・都城市の建物火災で消防車両出動 山之口町富吉の山下商店付近 約20分後に鎮火（1月25日午後2時3分ごろ発生） 【続報】宮崎・都城市の建物火災で消防車両出動 山之口町富吉の山下商店付近 約20分後に鎮火（1月25日午後2時3分ごろ発生） 2026年1月25日 14時30分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 宮崎県都城市消防局によると、25日午後2時3分ごろ、同市山之口町富吉の山下商店付近で建物火災が発生し、消防車両が出動した。同2時24分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡市博多区の火災で消防隊出動 美野島3丁目22番付近（1月25日午後1時43分ごろ） 福岡市南区で男が深夜に公然わいせつ 柏原6丁目付近の公園 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, ネジ, マンション, フローリング, リペア工事, 墓, グループウェア, 埼玉, リハビリ, ホテル