「ブンデスでもやれてる」「一気に３人抜いたのすげえ」20歳日本人、デビュー戦でのキレキレプレーにファン感嘆！「将来ビッグクラブいけるやろ」
現地１月24日に開催されたブンデスリーガの第19節で、塩貝健人が新加入したヴォルフスブルクが佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツと敵地で対戦。１−３で敗れた。
この試合で、今冬にエールディビジのNECから加入した塩貝がブンデスリーガデビューを果たす。
１−３で迎えた85分から途中出場すると、その４分後にはピッチ中央から力強いドリブルで敵３人を抜き去り、チャンスを創出。アディショナルタイムにも巧みなタッチで相手をかわし、ファウルを受けて敵陣ボックス手前でFKを獲得するなどキレキレのプレーを披露してみせた。
短い時間ながら輝きを放った20歳の日本人ストライカーに、SNS上では「即戦力」「大久保嘉人みたいな雰囲気ある」「将来ビッグクラブいけるやろ」「大器すぎる」「一気に３人抜いたのすげえ」「プレーで魅せた」「ブンデスでもやれてる」といった声が上がっている。
ヴォルフスブルクは次節、30日にケルンと敵地で激突。塩貝のパフォーマンスに期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】塩貝健人が堂々のブンデスデビュー！
