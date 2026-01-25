◆第４５回大阪国際女子マラソン（２５日・ヤンマースタジアム長居発着）

昨年９月の東京世界陸上１万メートル代表で初マラソンに挑んだ矢田みくに（エディオン）が２時間１９分５７秒で日本勢トップの４位だった。

２０１７年に安藤友香（しまむら）がマークした初マラソン日本最高記録（２時間２１分３６秒）を更新する日本歴代６位の好記録で、国内レースで２時間２０分を切るのは、２４年大阪国際女子マラソンで日本記録（２時間１８分５９秒）をマークした前田穂南（天満屋）以来２人目の快挙となった。２８年ロサンゼルス五輪日本代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年秋）の出場権も獲得した。

約２５キロから日本勢でただ一人先頭集団に食らいついてレースを進め、ペースメーカーが外れた３０キロからも激走。海外選手の前に出て集団を引っ張るなど積極的な粘り強い走りだった。

◇矢田 みくに（やだ・みくに）１９９９年１０月２９日、熊本市生まれ。２６歳。熊本・ルーテル学院高時代は熊本県高校総体３０００メートル３連覇。卒業後の１８年にデンソーに進み、同年のアジアジュニア選手権５０００メートル優勝。２２年９月からエディオンに移籍。２５年アジア選手権（韓国）１万メートル３位。同年東京世界陸上１万メートル代表。

◇ＭＧＣ 日本陸連が２１年東京五輪の男女マラソン日本代表選考会として新設した、マラソングランドチャンピオンシップの略。従来行われていた複数の選考会に代わり、予選に相当する大会で、定められた基準を満たした選手らが一発勝負でレースする。２８年ロサンゼルス五輪に向けては２７年秋に開催予定。出場権を懸けたレースで、２時間２３分３０秒以内なら無条件でクリア。２時間２７分０秒以内でも日本勢６位以内であれば切符を手にする。