【大寒真っただ中】体を温め整える！ワタナベマキ流『薬膳グラタン』冷えに効く食材で
寒さが厳しくなるこの時期は、体が冷えて胃腸の調子も乱れがち。そんなときに食べたいのが、体を温めながらおいしく整えてくれる、酒かすを使った薬膳グラタン。
淡泊で消化のよいささ身に、滋養豊かな長いもを合わせ、こくのある酒かすソースでこんがりと。あつあつほくほくとした味わいが、体にしみわたります。
胃腸を整え、疲労や冷えを解消する薬膳食材
長いもは「脾」「腎」いずれにも働きかけて胃腸を整えるほか、疲労回復などにもおすすめのスーパー食材。酒かすやねぎは血行をよくし、冷えによる消化不良を改善します。チーズは胃粘膜をうるおして整える働きがあります。
『ささ身と長いもの酒かすグラタン』のレシピ
材料（2人分）
鶏ささ身……3本（約150g）
長いも……200g
ねぎ……1/4本
〈酒かすソース〉
酒かす（練りかすタイプ）……大さじ3
みりん……大さじ1
ごま油……大さじ1
しょうゆ……小さじ2
塩……少々
ピザ用チーズ……20g
酒……大さじ1
塩……小さじ1/3
あれば粉山椒……少々
作り方
（1）下ごしらえをする
ねぎは斜め薄切りにする。長いもはたわしなどでよく洗ってひげ根を取り、皮つきのまま4つ割りにしてめん棒などでたたいて粗くくずす。ささ身は筋を取って一口大のそぎ切りにし、ボールに入れ、酒、塩を加えてもみ込む。酒かすソースの材料は混ぜる（堅ければ湯大さじ1/2〜1を加えてのばす）。
（2）レンジ加熱する
耐熱の器にささ身、ねぎ、長いもの順に広げ入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で2分30秒加熱する。
（3）焼く
（2）に酒かすソースをかけてピザ用チーズを散らし、オーブントースター（1000W）で表面に焼き色がつくまで8〜10分焼く。あれば粉山椒をふる。
POINT
酒かすは板かすタイプを使う場合、水大さじ1を加えて電子レンジで40秒〜1分加熱し、柔らかくしてから使って。
オーブンから取り出した瞬間の香りだけで、もうおいしい。冷えやすい季節こそ、体を温めて胃腸をいたわる一皿を楽しんで。
（『オレンジページ』2026年1月17日号より）
グラフィックデザイナーを経て料理家に。センスあふれる食材や調味料の組み合わせ、忙しい人に寄り添うシンプルなレシピが幅広い層から人気。夫と高校生の息子と3人暮らし。インスタグラムでは身の回りのおいしいものや愛猫のはっとりくん、はなちゃんの様子を更新中。2021年からスタートしたオンライン料理教室も話題。