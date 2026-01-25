【大寒真っただ中】体を温め整える！ワタナベマキ流『薬膳グラタン』冷えに効く食材で

寒さが厳しくなるこの時期は、体が冷えて胃腸の調子も乱れがち。そんなときに食べたいのが、体を温めながらおいしく整えてくれる、酒かすを使った薬膳グラタン。

淡泊で消化のよいささ身に、滋養豊かな長いもを合わせ、こくのある酒かすソースでこんがりと。あつあつほくほくとした味わいが、体にしみわたります。

胃腸を整え、疲労や冷えを解消する薬膳食材

長いもは「脾」「腎」いずれにも働きかけて胃腸を整えるほか、疲労回復などにもおすすめのスーパー食材。酒かすやねぎは血行をよくし、冷えによる消化不良を改善します。チーズは胃粘膜をうるおして整える働きがあります。

『ささ身と長いもの酒かすグラタン』のレシピ

材料（2人分）

鶏ささ身……3本（約150g）

長いも……200g

ねぎ……1/4本

〈酒かすソース〉

酒かす（練りかすタイプ）……大さじ3

みりん……大さじ1

ごま油……大さじ1

しょうゆ……小さじ2

塩……少々

ピザ用チーズ……20g

酒……大さじ1

塩……小さじ1/3

あれば粉山椒……少々

作り方

（1）下ごしらえをする

ねぎは斜め薄切りにする。長いもはたわしなどでよく洗ってひげ根を取り、皮つきのまま4つ割りにしてめん棒などでたたいて粗くくずす。ささ身は筋を取って一口大のそぎ切りにし、ボールに入れ、酒、塩を加えてもみ込む。酒かすソースの材料は混ぜる（堅ければ湯大さじ1/2〜1を加えてのばす）。

（2）レンジ加熱する

耐熱の器にささ身、ねぎ、長いもの順に広げ入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で2分30秒加熱する。

（3）焼く

（2）に酒かすソースをかけてピザ用チーズを散らし、オーブントースター（1000W）で表面に焼き色がつくまで8〜10分焼く。あれば粉山椒をふる。

POINT

酒かすは板かすタイプを使う場合、水大さじ1を加えて電子レンジで40秒〜1分加熱し、柔らかくしてから使って。

オーブンから取り出した瞬間の香りだけで、もうおいしい。冷えやすい季節こそ、体を温めて胃腸をいたわる一皿を楽しんで。

（『オレンジページ』2026年1月17日号より）