◇第45回大阪国際女子マラソン(25日、ヤンマースタジアム長居発着)

今大会で初マラソンに臨んでいる矢田みくに選手が、国内レースでの日本人2位となる「2時間19分57秒」でゴールしました。

雪もちらつく中でのレースとなった大阪国際女子マラソン。10000mで31分12秒21の記録をもつ矢田選手は、初マラソンでも落ち着いた走りを見せ、先頭集団でレースを進めます。25キロ地点など難関地点を前にその他の日本人選手が先頭を離脱する中でも、矢田選手は快走を継続します。

先頭集団をトップでけん引してきた矢田選手ですが、35キロを境に外国人選手が一気にスピードアップ。前を奪われ、矢田選手も苦しそうな表情を見せますが、再びトップを抜き返すなど集団から離れません。

39キロ地点では外国人選手から離されるも、40キロを過ぎて再び2位に浮上。その後も外国人選手らと肩を並べ懸命な走りを見せます。結果は全体4位・日本人トップとなる「2時間19分57秒」でゴール。初マラソンでの歴代最速記録となり、国内レースでは日本人歴代2番目、海外レースも含めた日本人歴代6位の記録となりました。