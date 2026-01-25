◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)

女子シングルス決勝、早田ひな選手は張本美和選手にフルゲームの末3-4で敗戦。大会4連覇と5度目の優勝はかないませんでした。

3年連続で同じ対戦カードとなった決勝戦。過去2年は早田選手がいずれもストレート勝ちで張本選手を下していました。

試合は第1ゲーム、序盤から一進一退の攻防が続きましたが早田選手が終盤の4連続ポイントで引き離し、11-7で先取します。

しかし第2ゲームは立ち上がりから6連続ポイントで引き離された早田選手。その後もペースを握られると2-11で落とし、張本選手との決勝では3年目で初めて1ゲームを許しました。

すると第3ゲームも終盤の5連続ポイントで9-11とされ連取されると、第4ゲームも6-11で落とし王手をかけられます。

追い込まれた第5ゲームは、フォアハンドの強打を決めるなど序盤に6連続ポイント。一気に引き離すとそのまま11-5で勝ちきりました。

1ゲーム返して迎えた第6ゲーム。早田選手は張本選手のサーブに苦しめられ、先にチャンピオンシップポイントにたどり着かれます。しかしここから粘りを見せた早田選手は6連続ポイントで逆転。12-10でゲームを取り切り、勝負はフルゲームへもつれ込みます。

勝負の最終第7ゲームは、張本選手の怒とうの攻めで大きくリードを許す展開に。早田選手はここでも粘りを見せて追い上げましたが、最後は及ばずに6-11で敗戦。ゲームカウント3-4で破れ、大会4連覇まであと1歩届きませんでした。

▽決勝結果張本美和 4-3 早田ひな(7-11/11-2/11-9/11-6/5-11/10-12/11-6)